Drei Verletzte bei Unfall an unbeschranktem Bahnübergang

Zwiesel

Beim Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem Personenzug in Niederbayern sind drei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah der 30 Jahre alte Fahrer des Transporters am Montag an einem unbeschrankten Bahnübergang in Zwiesel (Landkreis Regen) einen von rechts kommenden Personenzug. Die Lok prallte gegen die Beifahrerseite des Wagens. Dessen Fahrer, die 29-jährige Zugführerin sowie eine 67-jährige Zugbegleiterin wurden demnach verletzt und in eine Klinik gebracht.