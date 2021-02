Drei Verletzte bei Autounfall im Landkreis Unterallgäu

Drei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall zwischen Türkheim und Ettringen (Landkreis Unterallgäu) verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ist ein 39-Jähriger am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen ins Schleudern geraten und dabei frontal in das ihm entgegenkommende Auto eines 44-Jährigen gekracht. Dessen Beifahrerin und der Unfallverursacher wurden dabei schwer, der 44-jährige Mann leicht verletzt. Die Frau wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem völlig demolierten Auto geborgen werden. Die beiden Männer konnten sich selbst befreien. Alle drei Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

07. Februar 2021 - 08:10 Uhr | dpa

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug "Unfall" steht vor einem Polizeifahrzeug. © Patrick Seeger/dpa/Illustration

Ettringen © dpa-infocom, dpa:210207-99-334561/2