Drei Schwerverletzte nach Zusammenstoß mit Baum

Ein Autofahrer ist in Oberfranken von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Verteilerkasten sowie einem Baum zusammengestoßen. Alle drei Insassen des Autos wurden schwer verletzt, der Beifahrer schwebte zunächst in Lebensgefahr, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sein Gesundheitszustand habe sich aber stabilisiert.

23. Juli 2021 - 10:20 Uhr | dpa

Gefrees Der Unfall am Donnerstagabend bei Gefrees (Landkreis Bayreuth) passierte ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit. Gegen den 34-jährigen Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. © dpa-infocom, dpa:210723-99-490193/2