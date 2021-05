Drei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Bei einem Autounfall in Mittelfranken sind drei Menschen schwer verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte ein 46-jähriger Familienvater am Samstag bei Neunkirchen am Sand (Landkreis Nürnberger Land) mit seiner 14 Jahre alten Tochter einen vor ihnen auf der Beschleunigungsspur fahrenden Wagen überholen.

30. Mai 2021 - 13:29 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen ist mit eingeschaltetem Blauchlicht im Einsatz. © Boris Roessler/dpa/Archivbild

Neunkirchen am Sand Dabei kamen sie in den Gegenverkehr, wo ein 47-jähriger Autofahrer unterwegs war. Um auszuweichen, zog der 47-Jährige nach links, während der 46 Jahre alte Familienvater ebenso wieder auf seine Spur zurückzog. Dadurch kam es zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem die 14-Jährige und der 47-Jährige schwer und der Familienvater lebensgefährlich verletzt wurden. © dpa-infocom, dpa:210530-99-795259/2