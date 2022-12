Drei Schwerverletzte bei Unfall auf A3

Bei einem Verkehrsunfall auf der A3 in Unterfranken sind vier Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Zwei Autos stießen laut ersten Erkenntnissen am Sonntagabend bei Bessenbach (Landkreis Aschaffenburg) zusammen, wie ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen mitteilte. Ein Kleinbus fuhr auf und kippte zur Seite. Der 25-jährige Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Eines der Autos überschlug sich durch den Aufprall, ein 60-Jähriger und eine 58-Jährige wurden darin schwer verletzt. Eine 22-Jährige Frau im anderen Auto verletzte sich leicht.

12. Dezember 2022 - 05:43 Uhr | dpa

Bessenbach Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Autobahn musste bis etwa 00.30 Uhr zwischen Weibersbrunn und Bessenbach-Waldaschaff in Richtung Frankfurt voll gesperrt werden.