Drei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei einem frontalen Zusammenstoß zweier Autos bei Bad Königshofen (Landkreis Rhön-Grabfeld) sind drei Menschen schwer und einer davon lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei teilte am Montag mit, dass eine 26 Jahre alte Frau am Samstag mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort mit einem anderen Auto frontal zusammengestoßen sei. Dessen 64 Jahre alter Fahrer und seine 62 Jahre alte Beifahrerin wurden demnach in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

14. August 2023 - 12:09 Uhr | dpa

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Bad Königshofen Die Feuerwehr befreite sie. Die Beifahrerin wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Die 26-Jährige und der 64-Jährige kamen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.