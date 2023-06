Drei Millionen Euro für Forschungszentrum in Niederbayern

Der Freistaat investiert drei Millionen Euro in das Bayerische Innovations Transformations Zentrum (BITZ) der TH Deggendorf. Das in Oberschneiding (Landkreis Straubing-Bogen) angesiedelte BITZ sei "ein absolutes Aushängeschild für Forschung und Wissenstransfer insbesondere in den Bereichen Gründungsforschung und Transferbegleitung", teilte das Wissenschaftsministerium mit.

01. Juni 2023 - 12:18 Uhr | dpa

Oberschneiding In den kommenden fünf Jahren sollen für die Erweiterung des BITZ um ein Transformation Lab - also neue Laborkapazitäten für Start-ups - zusätzlich drei Millionen Euro fließen. "Mit den zusätzlichen Millionen verdoppeln wir die ursprüngliche Anschubfinanzierung", sagte Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU). Der Standort soll auch personell gestärkt werden, und zwar mit einem Experten für autonome intelligente Robotik. Der bisher an der TH Deggendorf tätige Professor Berthold Bäuml soll laut Ministerium an die TU München berufen werden und zusätzliche Forschungsaufgaben am BITZ Oberschneiding wahrnehmen. Das BITZ unterstützt nach eigenen Angaben Forscher dabei, ihre Innovationen auf den Markt zu bringen und an den Kundenbedürfnissen auszurichten.