Drei Menschen sterben bei Autounfall in Mittelfranken

Drei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 2 in Mittelfranken ums Leben gekommen. Auf Höhe von Weißenburg seien am Donnerstagnachmittag zwei Autos mit insgesamt fünf Insassen frontal zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher. Zwei Frauen und ein Mann, die in den Autos saßen, seien noch an der Unfallstelle gestorben. Beide Fahrer hätten schwer verletzt überlebt und seien mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar.

23. September 2021 - 16:50 Uhr | dpa

Nach einem Frontalzusammenstoß stehen zwei Autos und mehrere Rettungsfahrzeuge auf einer Bundesstraße. © Ralph Goppelt/Vifogra/dpa

Weißenburg © dpa-infocom, dpa:210923-99-331602/3