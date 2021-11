Drei Menschen bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Drei Autofahrer sind bei einem Unfall auf der Bundesstraße 2 bei Weißenburg (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) schwer verletzt worden. Bei dem Frontalzusammenstoß wurden ein 82-Jähriger und sein 83 Jahre alter Beifahrer im Auto eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Fahrer wollte mit seinem Auto auf die B2 auffahren und kollidierte dabei mit einem anderen Wagen. Der 82-Jährige erlitt schwere Verletzungen, der Beifahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Auch der Fahrer des anderen Wagens wurde bei dem Unfall am Sonntagabend schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Ein Gutachter soll den Unfallhergang klären.

15. November 2021 - 07:39 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Rettungswagen fährt über die Straße. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Weißenburg © dpa-infocom, dpa:211115-99-01247/2