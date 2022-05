Drei Lkw stoßen auf A9 zusammen: Fahrer in Lebensgefahr

Beim Zusammenstoß dreier Laster auf der Autobahn 9 bei Nürnberg sind zwei Fahrer schwer verletzt worden - einer lebensgefährlich. Die 36 und 40 Jahre alten Männer seien am Dienstagvormittag in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Zwischen den Autobahnkreuzen Nürnberg und Nürnberg-Ost habe sich in Richtung München der Verkehr gestaut. Die A9 musste auf diesen Fahrbahnen zeitweise gesperrt werden.

Nürnberg Zwei Lkw hätten hintereinander auf der rechten Spur gestanden, als ein dritter Laster sie von hinten rammte, hieß es. Durch den Aufprall wurden die beiden gerammten Lkw aufeinander geschoben. Der 36 Jahre alte Fahrer des hinteren Transporters und sein Vordermann wurden eingeklemmt. Feuerwehrleute brauchten den Angaben zufolge zweieinhalb Stunden, um die beiden Verletzten zu befreien. Der 36-Jährige befinde sich in Lebensgefahr, der 40-jährige Fahrer des vorderen Lasters sei unverletzt geblieben, teilte die Polizei mit.