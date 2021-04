Drei Brände in Bayern: Kneipe und Wohnhäuser betroffen

In der Nacht zu Freitag hat es gleich mehrere Brände in Bayern gegeben. In Volkach im Landkreis Kitzingen hat eine Kneipe gebrannt. Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, schlugen meterhohe Flammen aus der Gaststätte. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen auf die Nachbargebäude verhindern. Verletzt wurde bei dem Brand in der Nacht zu Freitag niemand.

09. April 2021 - 08:10 Uhr | dpa

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr mit Blaulicht. © Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Volkach Auch in Kaufbeuren kam es in der Nacht zu Freitag zu einem Feuer in einem Wohnhaus. Aus bisher unbekannten Gründen brannte der Dachstuhl des Hauses. Nach Angaben der Polizei befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers keine Personen in dem Wohnhaus. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Auch in Niederbayern hat es gebrannt. Dort fing ein unbewohntes Haus in Eichendorf (Landkreis Dingolfing-Landau) Feuer. Verletzt wurde dort ebenso niemand. © dpa-infocom, dpa:210409-99-136315/2