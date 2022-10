Drei Autos von Zug am Ingolstädter Hauptbahnhof gestohlen

Ingolstadt

Drei Autos sind von einem abgestellten Autozug am Ingolstädter Hauptbahnhof gestohlen und dabei beschädigt worden. Ein Wagen sei nach dem Vorfall am Sonntag im Gleisbereich, ein weiteres Auto auf einem angrenzenden Parkplatz gefunden worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das dritte Fahrzeug wurde demnach in einer nahegelegenen Straße gegen einen Baum gefahren und dort zurückgelassen. Wie die noch unbekannten Täter die gesicherten Autos entwendet haben, werde derzeit ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten baten Zeugen um Hinweise.