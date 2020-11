Doping: Verteidiger wollen Jaksche und Experten als Zeugen

Im Blutdoping-Prozess gegen den Mediziner Mark S. und vier Komplizen wollen die Verteidiger den ehemaligen Radprofi und Doper Jörg Jaksche sowie Anti-Doping-Wissenschaftler als Zeugen vorladen. Darüber hinaus soll eine Erklärung von Alfons Hörmann, dem Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes, von 2015 verlesen werden. Damals wurde das deutsche Anti-Doping-Gesetz vorbereitet; der DOSB äußerte sich in einem Schreiben vom 28. Januar 2015 an drei Bundesministerien teils kritisch zu Vorschlägen der Politik. Das Gesetz wurde danach am 13. November 2015 im Bundestag verabschiedet.

11. November 2020 - 13:40 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), steht in der DOSB-Zentrale vor einem Logo des Sportverbandes. © Frank Rumpenhorst/dpa/Archiv