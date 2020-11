Dobrindt: Über AfD-Ausschluss im Parlament nachdenken

Die CSU regt nach den jüngsten Vorfällen im Bundestag eine Debatte darüber an, ob die AfD von wichtigen Posten im Parlament ferngehalten werden kann - etwa über die Geschäftsordnung. Wenn man sich die Summe von Vorfällen mit AfD-Abgeordneten betrachte, "kann man durchaus die Frage stellen, ob die parlamentarische Tradition auch der Aufteilung der Positionen im Parlament nach diesen bisherigen Regelungen der Fraktionsstärken verteilt werden kann", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Dienstag vor einer virtuellen Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag in Berlin.

24. November 2020 - 14:19 Uhr | dpa

Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef, spricht im Bundestag. © Kay Nietfeld/dpa