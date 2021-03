Dobrindt fordert "Brandmauer" der Union zu den Grünen

Nach dem Wahlerfolg der Grünen in Baden-Württemberg braucht die Union nach Ansicht von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt eine "Brandmauer" zur Ökopartei. Es müsse "erschrecken, dass es nach einem katastrophalen Verlust bei den Wahlen vor fünf Jahren mit einem Rückgang von 12 Prozent für die CDU jetzt noch einmal deutlich nach unten gegangen ist und viele Unionswähler zu den Grünen gewechselt sind", sagte er am Montag nach Angaben von Teilnehmern in einer Sitzung des CSU-Vorstands.

15. März 2021 - 12:40 Uhr | dpa

Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef. © Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa/Archivbild