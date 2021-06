Dobrindt distanziert sich von Regenbogenfarben-Entscheid

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat sich von der Entscheidung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) distanziert, dass das EM-Stadion in München beim Gruppenfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ungarn nicht in Regenbogenfarben erstrahlen darf. Er hätte sich den Entscheid gut anders vorstellen können - auch "deswegen, weil ich empört darüber bin, was da wieder für eine Diskussion in Deutschland von Teilen der AfD losgetreten wird", sagte Dobrindt am Dienstag in Berlin vor der letzten regulären Sitzung der Unionsfraktion vor der Sommerpause.

22. Juni 2021 - 11:41 Uhr | dpa

Alexander Dobrindt (CSU), Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag. © Fabian Sommer/dpa/Archivbild