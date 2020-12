DLRG warnt vor Eisflächen an zugefrorenen Seen

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat zur Vorsicht an zugefrorenen Seen gewarnt. Der Frost in den vergangenen Nächten habe zwar viele Eisflächen entstehen lassen. Diese seien aber oft noch nicht tragfähig, warnte die DLRG am Donnerstag. Eine einfache Regel sei, Eisflächen auf Gewässern überhaupt nicht zu betreten. Seen müssten mindestens eine 15 Zentimeter dicke Eisfläche bilden, damit das Eis betreten werden könne.

31. Dezember 2020 - 15:10 Uhr | dpa

Neumarkt Eine besondere Gefahr bestehe an Quellen im See. Dort entstehe die Eisschicht langsamer und könne entsprechend dünner sein. Hundebesitzer sollten ihre Tiere in der Nähe von Gewässern an die Leine nehmen, damit sie nicht aufs Eis liefen. Auch Hunde könnten ins Eis einbrechen. Keinesfalls sollte versucht werden, den Hund selbst zu retten. Wenn das Eis ein Tier nicht trage, sei es auch nicht dick genug für einen Menschen. Nur Rettungskräfte mit geeigneter Ausrüstung könnten in dieser Notlage helfen.