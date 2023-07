Diesel-Fahrverbot in München: Stadtrat verschiebt die zweite Stufe

Basierend auf Prognosen zu den Stickstoffdioxidwerten hat sich der Stadtrat dazu entschieden, die zweite Stufe des Diesel-Fahrverbots zu verschieben.

München - Aufgrund gesunkener Stickstoffdioxidwerte soll die eigentlich im Oktober geplante Verschärfung es Dieselfahrverbots in München vorerst ausgesetzt werden. Man wolle erst die gesamten Messwerte für das Jahr 2023 und die im Luftreinhalteplan vorgesehene gutachterliche Untersuchung mit Prognose für 2024 und weitere Jahre abwarten, heißt es in dem Beschluss, den die Vollversammlung des Münchner Stadtrats am Mittwoch mit großer Mehrheit gefasst hat. Voraussichtlich im Mai 2024 werde man eine Entscheidung treffen.

Diesel-Fahrverbot: Stadtrat verschiebt zweite Stufe ins nächste Jahr

Nach Angaben der Stadt zeigen die ersten Ergebnisse für die Monate Februar bis Mai eine auffällig rückläufige Entwicklung der Messwerte. Die Prognosespanne liege im Jahresmittel 2023 zwischen 41 und 42 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft. Im Sinne der Verhältnismäßigkeit erscheine es deshalb geboten, die zweite Stufe des Dieselfahrverbots vorübergehend auszusetzen.

Die Regelung für alte Dieselfahrzeuge mit der Abgasnorm Euro 4 und darunter soll aber aufrecht erhalten werden. Seit 1. Februar dürfen sie nicht mehr auf dem Mittleren Ring und in der Stadt fahren, wobei es etliche Ausnahmen gibt. Zum 1. Oktober sollte das Fahrverbot auf Dieselautos mit der Abgasnorm Euro 5 ausgeweitet werden. Eine weitere Verschärfung ab 1. April 2024 soll aufgehoben werden.