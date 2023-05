Diebstahl von Katalysatoren: mutmaßliche Täter in U-Haft

Drei mutmaßliche Diebe von Katalysatoren und Werkzeug sind von der Polizei festgenommen worden und sitzen nun in Untersuchungshaft. Die Beamten hatten die Beute in der Nacht zum Sonntag an einem Zaun nahe der Werkstatt in Amberg gefunden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Diebesgut hatte einen Wert im niedrigen fünfstelligen Bereich.

30. Mai 2023 - 16:10 Uhr | dpa

Ein Stacheldrahtzaun umzäunt das Gelände einer Justizvollzugsanstalt © Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

Amberg Mithilfe eines Spürhundes entdeckten sie die drei Männer im Alter von 36, 37 und 38 Jahren in einem nahe gelegenen Gebüsch. Die mutmaßlichen Täter wurden festgenommen und einem Richter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen die Männer. Die Ermittler prüfen den Angaben zufolge, ob sie auch für andere Taten verantwortlich sein könnten.