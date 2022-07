Diebstahl in Fischzucht: Über 1000 Fische geklaut

Eggenthal

In einer Fischzucht im Allgäu sind rund 1500 Fische geklaut worden. Die Täter hätten aus dem Becken in Eggenthal (Landkreis Ostallgäu) gezielt ausgewachsene Regenbogenforellen und Saiblinge ausgesucht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Von den Dieben und den Fischen fehlt seit Sonntagnacht jede Spur. Die Polizei geht davon aus, dass viele Fische bei der Tat gestorben sind. Es sei unwahrscheinlich, dass die Diebe die Tiere in andere Gewässer ausgesetzt haben. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei 7500 Euro.