"Diebischer Fuchs" verschmäht Überwachungskamera als Beute

Ein tierischer Kamera-Dieb hat in Starnberg einiges an Beweismaterial hinterlassen, weil er seine Beute verschmähte. Schnappschüsse überführten den "diebischen Fuchs" am Donnerstag, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Tier stahl eine Überwachungskamera von einem Grundstück. Als er merkte, dass seine Beute "nicht wirklich essbar" war, ließ er sie ein paar Häuser weiter wieder liegen. Dort fand sie ein Anwohner. Mithilfe der gespeicherten Videoaufnahmen fand die Polizei zunächst das Grundstück, von dem der Fuchs die Kamera verschleppte, und entdeckte dann auch den tierischen Täter auf den Aufnahmen.

23. Dezember 2022 - 13:51 Uhr | dpa

Ein Fuchs läuft vor einem Weihnachtsbaum vorbei. © Tayfun Salci/ZUMA Press Wire/dpa/Archivbild

Starnberg Ermittlungen muss der Fuchs nach Angaben der Polizei nicht fürchten. "Wir konnten ihn leider nicht zu 100 Prozent identifizieren und müssen deshalb in diesem Fall von einem unbekannten Fuchs ausgehen", sagte ein Sprecher.