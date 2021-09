Diebe stehlen zwei Tonnen Gussbronze aus Gießerei

Diebe haben zwei Tonnen Gussbronze aus einer oberfränkischen Gießerei in Kronach gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sollen sie in der Nacht zu Dienstag den dort abgestellten, hauseigenen Gabelstapler zum Transport zweier Europaletten mit den Barren verwendet haben. Die Gussbronze hatte einen Wert im fünstelligen Bereich. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter für das Diebesgut einen Lkw oder Kleintransporter verwendeten.

15. September 2021 - 15:11 Uhr | dpa

