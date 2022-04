Diebe stehlen Tablets und Bargeld aus zwei Schulen

Mehr als 40 Tabletcomputer haben unbekannte Täter während der Osterferien aus zwei Realschulen im mittelfränkischen Landkreis Erlangen-Höchstadt gestohlen. In die Schule in Höchstadt an der Aisch seien die Einbrecher auf bisher unbekannte Weise eingedrungen und hätten die Geräte im Wert von rund 25.000 Euro mitgenommen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

19. April 2022 - 13:00 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Höchstadt an der Aisch/Herzogenaurach In der Realschule Herzogenaurach fehlten den Angaben zufolge zwei Tablets und Bargeld. Offenbar hätten die Diebe mehrere Türen aufgebrochen und einen Gesamtschaden von rund 10.000 Euro verursacht. Die Erlanger Kriminalpolizei sucht nun nach möglichen Zeugen.