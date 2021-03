Diebe stehlen Sattelzug von Autohof

Unbekannte haben einen Sattelzug von einem Autohof in Oberfranken entwendet. Der Fahrer hatte den Lkw nach eigener Auskunft am vergangenen Freitag auf einem Autohof in Selbitz (Landkreis Hof) abgestellt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als der 45-Jährige am Mittwoch das Fahrzeug abholen wollte, war es verschwunden. Der Wert des Sattelschleppers lag laut Polizei bei rund 130 000 Euro.

25. März 2021 - 11:40 Uhr | dpa

Blaulicht auf einem Einsatzwagen der Polizei. © Patrick Pleul/ZB/dpa/Symbolbild

Selbitz © dpa-infocom, dpa:210325-99-965825/2