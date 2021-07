Dieb stiehlt alte Makrele aus Imbissbude

Eine Makrele vom Vortag und anderes Essen hat ein bisher unbekannter Dieb aus drei Imbissbuden in Dachau gestohlen. Außerdem hätten in den Buden auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums geringe Mengen Bargeld gefehlt, teilte die Polizei am Montag mit. Der Täter müsse sie schon in der Nacht auf Samstag aufgebrochen haben. Die Ermittler vermuten, dass vor allem Hunger Grund des Diebstahls war.

05. Juli 2021 - 13:21 Uhr | dpa

