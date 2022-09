Dieb soll Alkohol im Wert von rund 1000 Euro geklaut haben

Mit einem Einkaufswagen voller Alkoholika für mehr als 1000 Euro ist ein 16-Jähriger in Würzburg ohne zu bezahlen erwischt worden. Der Jugendliche sei beim Verlassen eines Einkaufszentrums beobachtet worden, teilte die Polizei am Montag mit. Eine Streife habe ihn bei dem Vorfall am Samstag festgenommen.

19. September 2022 - 16:24 Uhr | dpa

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Würzburg Bei den weiteren Ermittlungen kam heraus: Gegen den mutmaßlichen Dieb wird bereits in zwei weiteren Bundesländern wegen Ladendiebstahls ermittelt. Auch in Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt laufen Strafverfahren gegen ihn. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl - der Jugendliche sitzt nun in Untersuchungshaft.