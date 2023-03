Dieb kommt an Tatort zurück: Polizei fasst 74-Jährigen

Ein älterer Mann hat in einem Laden in der Oberpfalz eine Jacke gestohlen und ist zehn Minuten später an den Tatort zurückgekehrt - weil er seine Tasche dort vergessen hatte, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

24. März 2023 - 11:35 Uhr | dpa

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Amberg Eine Mitarbeiterin erkannte den Mann und stellte sich ihm demnach in den Weg. Der 74-Jährige drückte die Verkäuferin daraufhin zur Seite, um sich den Weg freizumachen. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Nach einer kurzen Verfolgung wurde der 74-Jährige am Donnerstag gestoppt und der Polizei übergeben. Der Mann zeigte sich den Angaben nach geständig. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Körperverletzung eingeleitet.