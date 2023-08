Dieb klaut Badetasche und Schlüssel und bricht in Haus ein

Kein schöner Badeausflug: Ein Dieb hat zwei Badetaschen sowie das Auto eines Ehepaars gestohlen und ist anschließend in ihr Haus im Landkreis Rottal-Inn eingebrochen. Von der Liegewiese in einem Bad in Bad Füssing (Landkreis Passau) hatte der Täter die Taschen gestohlen, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Die beiden 76-Jährigen waren während der Tat am Montag im Wasser. Mit dem Schlüssel aus einer der Taschen ging der Dieb den Angaben nach zu den Spinden und nahm dort unter anderem ein Autoschlüssel an sich.

01. August 2023 - 15:02 Uhr | dpa

Bad Füssing Mit dem Wagen des Ehepaars fuhr der zunächst unbekannte Täter dann vermutlich zu deren Wohnhaus in Pfarrkirchen, wie es weiter hieß. Mit dem im Auto gefundenen Hausschlüssel habe er sich demnach die Türe geöffnet und sei so in das Haus gekommen. Der Täter erbeutete Bargeld und Schmuck im niedrigen fünfstelligen Wert. Der Dieb, das Auto sowie die Beute waren vorerst nicht auffindbar. Die Polizei empfiehlt, den Spind-Schlüssel in Bädern stets bei sich zu haben. Zudem ist es ratsam, den Wohnungsschlüssel nicht gemeinsam mit Hinweisen auf die Wohnadresse im Auto aufzubewahren.