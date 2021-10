DGB fordert staatlichen Druck für Tarifbindung

Der DGB Bayern fordert, Unternehmen ohne Tarifverträge von öffentlichen Aufträge und Fördergeldern generell auszuschließen. Der Staat müsse "die Vergabe öffentlicher Aufträge endlich an die Bezahlung nach Tarif knüpfen", sagte die kommissarische Landesvorsitzende Verena Di Pasquale am Freitag in München. Zudem müsse es leichter werden, Tarifverträge für alle Unternehmen einer Branche allgemeinverbindlich zu erklären.

29. Oktober 2021 - 05:29 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

München Beschäftigte mit Tarifvertrag hätten in Bayern im Jahr durchschnittlich 1700 Euro mehr im Portemonnaie als Beschäftigte ohne Tarifvertrag. Aber ihr Anteil sei seit der Jahrtausendwende von 70 auf 50 Prozent im Jahr 2019 gesunken, so der Gewerkschaftsbund. Durch Tarifflucht und Lohndumping in Bayern entgingen den Sozialversicherungen jährlich 3,6 Milliarden Euro und dem Fiskus 2,3 Milliarden Euro Einkommenssteuer. © dpa-infocom, dpa:211029-99-780650/2