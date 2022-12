DFL verlegt zwei Zweitliga-Begegnungen im März

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat zwei Spiele in der 2. Fußball-Bundesliga neu angesetzt. Grund dafür ist die angepasste Lageeinschätzung der niedersächsischen Polizei, teilte die DFL am Freitag in Frankfurt/Main mit. So findet die brisante Begegnung zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 nun am 19. März (13.30 Uhr/Sky) statt. Ursprünglich war die Partie am Samstag, den 18. März angesetzt.

02. Dezember 2022 - 10:42 Uhr | dpa

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild