DFB-Training wieder ohne Reus: Flick versammelt 25 Profis

Bundestrainer Hansi Flick hat sich am Mittwoch mit 25 seiner WM-Kandidaten auf die Nations-League-Partie am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Bologna gegen Italien vorbereitet. Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus fehlte bei der Einheit am Vormittag auf dem Trainingsplatz im Teamquartier bei DFB-Partner Adidas erneut, der 33-Jährige war wegen eines Infekts noch nicht angereist. Ein Einsatz in drei Tagen gegen den Europameister ist unwahrscheinlich.

01. Juni 2022 - 11:43 Uhr | dpa

Trainer Hansi Flick (M) steht mit seinem Assistenten Danny Röhl (r) beim Training auf dem Platz. © Daniel Karmann/dpa