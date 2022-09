DFB-Bundesgericht: Berufungen des FC Augsburg zurückgewiesen

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat mit zwei Berufungen vor dem DFB-Bundesgericht keinen Erfolg gehabt. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mitteilte, wurden die Einsprüche in einem schriftlichen Verfahren als unbegründet zurückgewiesen. Die Augsburger müssen nun die am 5. Juli vom DFB-Sportgericht im schriftlichen Verfahren verhängten Geldstrafen wegen zweier Fälle unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger von insgesamt 21 000 Euro bezahlen.

07. September 2022 - 15:57 Uhr | dpa

