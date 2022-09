Deutscher klettert in Österreich auf Zug: Schwer verletzt

Ein junger Mann aus Bayern hat bei einem Stromunfall auf einem österreichischen Bahnhof schwerste Brandverletzungen erlitten. Der 19-Jährige war in Schärding nahe der deutschen Grenze auf eine Lokomotive geklettert. Über den medizinischen Zustand des Mannes aus dem Landkreis Freyung-Grafenau machte die Polizei am Sonntag keine neuen Angaben.

Schärding

Am Samstag wurde die Feuerwehr alarmiert, nachdem ein Zeuge einen lauten Knall und einen Lichtkegel wahrgenommen hatte. Statt des vermuteten Brandes einer abgestellten Lokomotive fanden die Einsatzkräfte im Bereich der Gleise jedoch den Verletzten am Boden vor. Laut Polizei dürfte er zuvor in eine Hochspannungsleitung geraten sein. Der Mann wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik nach Wien geflogen.