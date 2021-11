Deutsche Pfandbriefbank wird noch zuversichtlicher für 2021

Die Deutsche Pfandbriefbank wird angesichts der wirtschaftlichen Erholung von der Corona-Krise erneut optimistischer für das laufende Jahr. Vorstandschef Andreas Arndt rechnet jetzt für 2021 mit einem Vorsteuergewinn am oberen Ende oder leicht über der bereits im Juli angehobenen Spanne von 180 bis 220 Millionen Euro, wie das im Nebenwerte-Index SDax gelistete Institut am Freitag in München mitteilte. "Wir freuen uns über die Entwicklung der pbb, die unsere Erwartungen zu Jahresbeginn übertrifft und uns an das gute Niveau vor der Covid-19-Pandemie heranreichen lässt", sagte er.

12. November 2021 - 07:40 Uhr | dpa

Blick auf das Logo der Deutsche Pfandbriefbank. © Andreas Gebert/dpa/Archivbild

München Im dritten Quartal ging der Vorsteuergewinn wegen einer etwas gestiegenen Risikovorsorge für mögliche Kreditausfälle von 74 auf 72 Millionen Euro zurück. Unter dem Strich verdiente die Bank dank einer geringeren Steuerlast 61 Millionen Euro und damit ein Fünftel mehr als im Vorjahreszeitraum. © dpa-infocom, dpa:211112-99-967453/2