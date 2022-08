"Der Fliegende Holländer" geht ins zweite Jahr

Bayreuth

Die Bayreuther Festspiele werden heute mit der Wiederaufnahme der Oper "Der Fliegende Holländer" fortgesetzt. Die Inszenierung von Regisseur Dmitri Tcherniakov, der Richard Wagners romantische Oper um den geheimnisvollen Seefahrer in ein Rachedrama umdeutet, geht in das zweite Jahr. Am Pult steht wieder die ukrainische Dirigentin Oksana Lyniv, die im vergangenen Jahr als erste Frau eine Produktion bei den Richard-Wagner-Festspielen leitete und frenetisch gefeiert wurde. Die Titelrolle übernimmt Thomas J. Mayer, nachdem der eigentlich vorgesehene John Lundgren den Part Anfang Juli aus persönlichen Gründen zurückgegeben hatte. Die norwegische Sopranistin Elisabeth Teige singt die Senta. Georg Zeppenfeld verkörpert Sentas Vater Daland und Eric Cutler ihren Bräutigam Erik. Die Festspiele dauern noch bis zum 1. September.