Demonstration vor Gänswein-Lesung in Altötting

Mitglieder der Garchinger Initiative Sauerteig wollen heute (18.30 Uhr) vor einer Lesung des langjährigen päpstlichen Privatsekretärs Georg Gänswein im Wallfahrtsort Altötting demonstrieren.

Sie fordern eine bessere Aufarbeitung von Fällen sexuellen Missbrauchs in der Kirche und höhere Entschädigungen für die Betroffenen.

"Dass kirchlicher Kindesmissbrauch mit Wissen und Duldung der obersten Verantwortlichen bis hin zum Altpapst Benedikt geschah, ist inzwischen unzweifelhaft belegt und erschütternder Teil der Wahrheit", sagte die Sprecherin der Initiative, Rosi Mittermeier, der Deutschen Presse-Agentur.

Gänswein, der bis zu dessen Tod Privatsekretär von Papst Benedikt XVI. war, stellt in Altötting sein Buch "Nichts als die Wahrheit" über sein Leben an der Seite von Joseph Ratzinger vor.

Garching an der Alz ist in der Debatte um sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche besonders in den Fokus geraten, weil das Erzbistum einen verurteilten Wiederholungstäter dorthin versetzt hatte - und der Priester dort erneut Kinder missbrauchte.

Eines seiner Opfer hat den Geistlichen, das Erzbistum München und Freising sowie die früheren Erzbischöfe Ratzinger und Kardinal Friedrich Wetter zivilrechtlich verklagt. Das Verfahren am Landgericht Traunstein wurde verschoben, weil noch nicht geklärt ist, wer nach seinem Tod Ratzingers Rechtsnachfolge antritt.