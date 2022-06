Demo-Organisatoren klagen gegen Standplatz bei Schloss Elmau

Die Organisatoren des Demo-Sternmarsches zum Tagungsort des G7-Gipfels klagen gegen den ihnen von den Behörden zugewiesenen Standplatz in der Nähe des Schlosses. "Das ist nicht in Ruf- und Sichtweite", betonte Anmelder Franz Haslbeck vom Protestbündnis "Stop G7 Elmau" am Sonntag in Garmisch-Partenkirchen. 500 Meter Luftlinie lägen zwischen dem vorgesehenen Standort und dem Tagungsort Schloss Elmau. "Diese 500 Meter tragen nicht dem Gerichtsurteil Rechnung."

26. Juni 2022 - 12:12 Uhr | dpa

Garmisch-Partenkirchen/Elmau Vorausgegangen waren bereits langwierige Verhandlungen mit den Behörden, die - einem Gerichtsurteil vom vergangenen G7-Gipfel auf Schloss Elmau im Jahr 2015 gemäß - einen Protest auch in der Nähe der Staats- und Regierungschefs der sieben führenden westlichen Industriestaaten am Ende zugelassen haben. Demnach soll eine Gruppe von höchstens 50 namentlich registrierten Demonstranten am Montag in Polizeifahrzeugen in den sonst unzugänglichen Sicherheitsbereich beim Schloss gefahren werden. Die anderen Züge des Sternmarsches enden in größerer Entfernung zum Tagungsort.