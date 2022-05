Deggendorfer Raser-Prozess wird teilweise neu verhandelt

Ein tödlicher Raser-Unfall in Niederbayern muss vor dem Landgericht Deggendorf in Teilen neu verhandelt werden. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat eines der zwei Urteile vom November 2019 zugunsten des Verurteilten abgeändert und teilweise aufgehoben. Ab 4. Mai (09.00 Uhr) muss sich der Mann nach Justizangaben erneut vor dem Landgericht Deggendorf verantworten.

03. Mai 2022 - 18:01 Uhr | dpa

Ein Schild mit der Aufschrift "Amts- und Landgerich Deggendorf" steht vor dem Gerichtsgebäude. © Armin Weigel/dpa/Archiv

Deggendorf Angeklagt waren zwei Männer, die sich im Juli 2018 bei Achslach (Landkreis Regen) ein illegales Straßenrennen mit einem Sportwagen und einem Motorrad geliefert hatten. Der Sportwagen prallte gegen einen Oldtimer. Dessen Fahrer starb, sein Sohn erlitt lebensgefährliche Verletzungen und ist seither schwerbehindert. Im November 2019 wurden die Raser zu je fünf Jahren Haft verurteilt. Staatsanwaltschaft und Verteidigung akzeptierten die Urteile. Die Nebenklage ging in Revision und strebte eine Änderung des Urteils gegen den Motorradfahrer zu dessen Ungunsten an. Der BGH änderte das Urteil nicht zu Ungunsten des Mannes, sondern teilweise im Schuldspruch zu dessen Gunsten ab und hob die vom Landgericht Deggendorf verhängte Strafe auf. Über die neu zu verhängende Strafe muss nun eine andere Strafkammer des Landgerichts entscheiden.