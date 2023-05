Defektes Stellwerk am Würzburger Hauptbahnhof repariert

Würzburg

Das defekte Stellwerk am Würzburger Hauptbahnhof ist repariert worden. Damit könne der Zug-Regelbetrieb im Raum Würzburg wieder aufgenommen werden, teilte die Deutsche Bahn am Montagabend kurz vor Mitternacht per Twitter mit. Der Ersatzverkehr mit Bussen ende in Kürze. Wegen des Defekts war der Zugverkehr am Abend unterbrochen worden. Es gab Verspätungen und Teilausfälle.