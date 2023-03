Defekter Staubsauger: Brand mit 300.000 Euro Schaden an Haus

Ein defekter Staubsauger hat bisherigen Erkenntnissen zufolge einen Brand in einem Einfamilienhaus in Illerbeuren (Landkreis Unterallgäu) verursacht. Den entstanden Schaden schätzt die Polizei auf etwa 300.000 Euro. Wie sie am Dienstag mitteilte, seien vier Menschen leicht verletzt worden. Alle hätten eine Rauchgasvergiftung erlitten.

07. März 2023 - 22:56 Uhr | dpa

Illerbeuren Das Feuer am Dienstagnachmittag sei nach Erkenntnissen der Feuerwehr dem defekten Staubsauger ausgegangen. 55 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten demnach die Flammen. Das Haus sei vorerst unbewohnbar Die Gemeinde organisierte den Bewohnern des Hauses eine alternative Unterkunft.