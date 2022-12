Defekte Weihnachtsbeleuchtung verursacht Zimmerbrand

Spiegelau

Eine elektrische Weihnachtsbeleuchtung hat in Niederbayern nach ersten Erkenntnissen der Polizei einen Brand ausgelöst. Ursache für das Feuer in Spiegelau (Landkreis Freyung-Grafenau) sei wahrscheinlich ein technischer Defekt, teilte die Polizei am Dienstag mit. In der Nacht seien in der Wohnung eines 88-Jährigen Möbel in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Nachbarn halfen, den 88-Jährigen rechtzeitig aus der Wohnung zu holen. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 30.000 Euro.