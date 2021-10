De Maiziere neuer Präsident des Evangelischen Kirchentags

Der frühere Bundesminister Thomas de Maiziere (CDU) ist neuer Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentags. Der 67-Jährige wurde am Montag in Nürnberg als Nachfolger von Bettina Limperg, der Präsidentin des Bundesgerichtshofs, vorgestellt. De Maiziere wird damit die Vorbereitungen für den Evangelischen Kirchentag vom 7. bis 11. Juni 2023 unter der Losung "Jetzt ist die Zeit" in Nürnberg leiten. Die Veranstaltung ist nach 1979 zum zweiten Mal in der fränkischen Großstadt zu Gast.

18. Oktober 2021 - 13:30 Uhr | dpa

Der frühere Bundesminister Thomas de Maiziere (CDU). © Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Nürnberg Viele Menschen spürten, "dass wir vielleicht in so etwas wie einer globalen Zeitenwende leben", sagte de Maiziere. Klimawandel, Digitalisierung und die Bedrohung von Menschenrechten seien nur einige der Herausforderungen, über die man sprechen wolle - auch mit jungen Menschen. "Der Kirchentag ist auf dem Weg zu einer Erneuerung", sagte de Maiziere. "Einiges davon wird in Nürnberg zu sehen sein." De Maiziere war von 2005 bis 2009 Chef des Bundeskanzleramts, später dann Bundesinnenminister und Verteidigungsminister. Nach den Koalitionsverhandlungen von SPD und CDU/CSU schied er Anfang 2018 aus der Bundesregierung aus. Ebenfalls in den Vorstand des Kirchentagspräsidiums gewählt wurden einer Mitteilung zufolge Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) und Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör. Die beiden sind auch designierte Präsidentin und designierter Präsident der Kirchentage 2025 und 2027. © dpa-infocom, dpa:211018-99-639105/2