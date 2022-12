David Hasselhoff will mit Tournee Partystimmung verbreiten

US-Kultschauspieler David Hasselhoff (70, "Baywatch") will seine Fans in bessere Zeiten versetzen. Im März 2023 startet er seine Tournee in Deutschland. "Es soll eine einzige große Party werden, bei der alle mitsingen und mittanzen können", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe ihm um Unbeschwertheit. Musik helfe in düsteren Zeiten, die Hoffnung nicht zu verlieren.

22. Dezember 2022 - 05:46 Uhr | dpa

David Hasselhoff kommt zur Vergabe der MTV Europe Music Awards. © Henning Kaiser/dpa/Archivbild

München Er selber könnte nach eigenen Worten ohne Musik nicht leben: "Ich wache morgens auf und schalte das Radio oder einen Streaming-Dienst ein. Erst wenn ich schlafen gehe, schalte ich das Ding wieder aus. Ich höre tatsächlich ununterbrochen Musik." Trotz seiner Musikkarriere sieht er sich aber nicht als Sänger, aber auch nicht als Schauspieler wegen seiner TV-Erfolge, wie er sagte. "Ich denke, ich bin in erster Linie ein Entertainer. Jemand, der weiß, wie man Leute glücklich macht. Da muss ich gar nicht groß darüber nachdenken. Instinktiv weiß ich, was ich zu tun habe." Die Tournee "Party Your Hasselhoff" soll durch zehn Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz führen. Auftakt ist am 15. März in Regensburg. Der 70-Jährige war in den 80er und 90er Jahren vor allem mit den Fernsehserien "Knight Rider" und "Baywatch" und mit dem Song "Looking for Freedom" bekannt geworden.