Dauerregen geht weiter: Hochwassergefahr

Der Dauerregen in Bayerns Süden geht weiter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Montag vor Dauerregen in der Südhälfte des Freistaats und in der Oberpfalz bis zum Dienstag. An den Alpen gebe es Unwetter durch Dauerregen, der extrem ergiebig sei, hieß es. Die Temperaturen sollen unter der 20-Grad-Marke bleiben. Auch für Dienstag wird regnerisches und kühles Wetter im Freistaat erwartet.

28. August 2023 - 07:24 Uhr | dpa

Ein Auto fährt bei regnerischem Wetter über eine nasse Straße. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

München Wegen des Dauerregens warnten die Wasserwirtschaftsämter vor Hochwassergefahr in einigen Kommunen: Betroffen sind demnach die Stadt Ingolstadt, die Landkreise Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen a.d. Ilm und Mühldorf am Inn sowie Stadt und Landkreis Rosenheim.