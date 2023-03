Dachstuhl-Brand nach Blitzeinschlag: 500.000 Euro Schaden

Bischofsheim in der Rhön

Bei einem Wohnhausbrand nach einem Blitzeinschlag in Bischofsheim in der Rhön (Landkreis Röhn-Grabfeld) ist ein Schaden von etwa 500.000 Euro entstanden. Während eines Gewitters am Montagabend schlug ein Blitz Zeugenaussagen nach in das Einfamilienhaus ein und der Dachstuhl fing Feuer, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Eigentümerin versuchte zunächst vergeblich, den Brand mit einem Handfeuerlöscher zu bekämpfen. Den knapp 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr gelang es schließlich, die Flammen zu löschen. Verletzt wurde niemand.