Beim Versuch, das Dach eines Stadels zu begutachten, ist in Garmisch-Partenkirchen ein Dachdecker eingebrochen und aus vier Metern Höhe auf einen Betonboden gefallen.

Garmisch-Partenkirchen

Der schwer verletzte 59-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Unfallklinikum geflogen werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der Mann hatte durch den Unfall am Donnerstag an der Schulter, Wirbelsäule und am Becken Verletzungen erlitten.

