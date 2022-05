CSU: Waffen haben in Händen von Straftätern nichts verloren

Auf Zustimmung ist bei Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) ein Urteil des Verwaltungsgerichtes Regensburg gestoßen, nach dem der AfD-Landtagsabgeordnete Ralf Stadler seine Waffenbesitzkarte nicht zurückbekommt. "Waffen haben in den Händen von Straftätern nichts verloren", sagte der Minister am Mittwoch in München. Das Gerichtsurteil bestätige das konsequente Vorgehen bayerischer Behörden gegen Personen, die für den Waffenbesitz ungeeignet sind.

25. Mai 2022 - 15:19 Uhr | dpa

Joachim Herrmann (CSU), Innenminister von Bayern. © Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild