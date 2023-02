CSU und Freie Wähler verteilen 70 Millionen

Auf Initiative von CSU und Freien Wählern fließen aus dem Staatshaushalt 2023 rund 70 Millionen Euro in die Bereiche Wissenschaft, Forschung, ländlicher Raum, Kunst und Kultur. Das Geld komme direkt den Menschen im Land zu Gute, sagte der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Josef Zellmeier (CSU), am Mittwoch in München. Letztlich hätten nicht alle Vorschläge der Abgeordneten berücksichtigt werden können, auch wenn die Qualität der Anträge hoch gewesen sei, sagte Bernhard Pohl (Freie Wähler).

08. Februar 2023 - 14:55 Uhr | dpa