CSU und Freie Wähler streiten auf offener Bühne um Notbremse

Eigentlich greift sie in Bayern ohnehin - die Corona-Notbremse, die der Bund erst noch beschließen will. Die Verlagerung von Kompetenzen nach Berlin erzürnt die Freien Wähler aber so, dass ihr Chef Hubert Aiwanger einen offenen Koalitionskrach in Kauf nimmt.

15. April 2021 - 16:10 Uhr | dpa

Der CSU-Generalsekretär Markus Blume spricht auf einer Pressekonferenz. © Matthias Balk/dpa