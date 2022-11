CSU stellt sich in Bürgergeld-Debatte hinter Plan von Merz

Die CSU hat sich in der Debatte um die Einführung des Bürgergelds hinter den Plan von CDU-Chef Friedrich Merz gestellt. "Wir bringen einen Antrag in den Bundestag ein, mit dem sich die Erhöhung der Regelsätze unabhängig vom vermurksten Ampel-Hartz-4/Bürgergeld-Gesetz umsetzen lässt", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt dem "Münchner Merkur" (Dienstag). "Das ist unser Angebot an die Ampel, zum Januar die Geldleistung anzupassen und über den Rest zu verhandeln."

07. November 2022 - 16:01 Uhr | dpa

Mario Czaja (l), CDU Generalsekretär, und Friedrich Merz, CDU-Bundesvorsitzender. © Britta Pedersen/dpa